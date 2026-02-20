Поиск

Постпреды ЕС не согласовали в пятницу новые санкции против РФ

Дипломаты продолжат работу на выходных

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС в ходе встречи в пятницу не смогли договориться о новом санкционном пакете против России, сообщают европейские СМИ.

По их информации, дипломаты продолжат работу по этому вопросу в выходные и в понедельник.

Ранее сообщалось, что одной из проблем является формулировка запрета, касающегося морских перевозок российской нефти. Кроме того, как пишут СМИ, сопротивление принятию пакета в целом выражают Венгрия и Словакия.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля.

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

