Распоряжение Трампа о пошлинах вступит в силу с 24 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Распоряжение президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 10% в отношении всех стран мира начнет действовать с 24 февраля, оно также содержит ряд исключений, сообщает в субботу Белый дом.

"Временные пошлины вступают в силу 24 февраля", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что распоряжение не коснется целого ряда товаров, которые "необходимы американской экономике".

В частности, речь идет о редкоземельных и некоторых иных металлах, энергоносителях в тех случаях, когда эти товары "нельзя добыть или произвести в достаточных количествах в США".

Не будут действовать пошлины и в отношении части сельхозпродукции, в частности, говядины, апельсинов и помидоров. Не будут облагаться дополнительной пошлиной лекарства и компоненты для их производства, некоторые виды электроники и некоторые категории транспортных средств.

Не распространяются пошлины и на книги, продукцию для аэрокосмической отрасли.

В ночь на субботу Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение пошлин в 10% в отношении импорта из всех стран мира.

Ранее он предупреждал, что отдаст подобное распоряжение после того, как Верховный суд США счел незаконными многие из введенных Белым домом пошлин.

Трамп пояснил, что для этого использует одно из положений закона о торговле 1974 года. Оно предусматривает, что президент имеет право вводить такие пошлины, но только временно: на 150 дней. Далее для сохранения этих мер уже требуется согласие Конгресса США.

В пятницу в Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Трамп, в свою очередь, заявил, что будет применять другие методы для введения пошлин.