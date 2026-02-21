В Абхазии ранен оппозиционный политик Эшсоу Какалия

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Один из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалия был доставлен с огнестрельным ранением в Сухумскую республиканскую больницу, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"21 февраля в центральную районную больницу города Сухум с огнестрельным ранением доставлен Какалия Эшсоу Иванович. По данному факту УВД города Сухум проводит первичный сбор материала, включая осмотр места происшествия и установление всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

Оперативный состав УВД поднят по тревоге, в городе объявлен план-перехват.

Какалия - бывший заместитель генпрокурора Абхазии, ныне является заместителем председателя оппозиционной общественно-политической организации "Аидгылара" (Единение).

Президент Абхазии Бадра Гунба взял под личный контроль ход расследования нападения на Какалия. "Бадра Гунба поручил правоохранительным органам провести все необходимые следственные мероприятия по факту ранения Какалия", - сообщила пресс-служба главы Абхазии.

Согласно сообщению минздрава республики, Какалия доставлен в республиканскую больницу с огнестрельными ранениями области коленного сустава, а также бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. "Пациент направлен на компьютерные исследования. Вся необходимая медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проинформировал президента о состоянии здоровья раненого.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел оперативное совещание по факту нанесения ранения Какалия. "Роберт Киут потребовал объективного расследования и скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.