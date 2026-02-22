Поиск

Самолеты ВВС США за последние двое суток совершили более 30 рейсов с военными грузами на Ближний Восток

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС США продолжают активно доставлять военные грузы в регион Ближнего Востока, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

Только за последние двое суток американские самолеты C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy совершили 33 рейса на ближневосточные базы.

Полеты осуществляются с континентальной части США на базу Муваффак Салти в Иордании, Аль-Удейд в Катаре, Принц Султан в Саудовской Аравии и Али Аль-Салем в Кувейте.

Каждый самолет C-17А Globemaster III способен перевозить 75 тонн груза, C-5 Galaxy - до 118 тонн.

По неполным данным, военно-транспортная авиация ВВС США с середины января уже совершила 265 рейсов на Ближний Восток.

ВВС США Кувейт Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

 Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Фильм "Желтые письма" стал обладателем главной награды Берлинале

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

 Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана

Что случилось этой ночью: суббота, 21 февраля

Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

 Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 106 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });