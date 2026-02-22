Самолеты ВВС США за последние двое суток совершили более 30 рейсов с военными грузами на Ближний Восток

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС США продолжают активно доставлять военные грузы в регион Ближнего Востока, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

Только за последние двое суток американские самолеты C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy совершили 33 рейса на ближневосточные базы.

Полеты осуществляются с континентальной части США на базу Муваффак Салти в Иордании, Аль-Удейд в Катаре, Принц Султан в Саудовской Аравии и Али Аль-Салем в Кувейте.

Каждый самолет C-17А Globemaster III способен перевозить 75 тонн груза, C-5 Galaxy - до 118 тонн.

По неполным данным, военно-транспортная авиация ВВС США с середины января уже совершила 265 рейсов на Ближний Восток.