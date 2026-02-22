NASA откладывает запуск лунной миссии "Артемида" из-за проблемы со второй ступенью ракеты

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американской лунной миссии Artemis II, планировавшийся 6 марта, переносится из обнаруженного нарушения потока гелия в двигательной установке второй ступени ракеты SLS, сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

По его словам, эта проблема не была выявлена в ходе генеральной репетиции запуска ракеты, проведенной 20 февраля, а обнаружена только сейчас в рамках рутинной проверки. "Данные показали перебои в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной установке", - сказал Айзекман, сообщив, что "это почти наверняка повлияет на сроки запуска в марте".

По его словам, ракета SLS с пилотируемым кораблем Orion будет направлена со стартовой площадки обратно в сборочный цех для устранения неисправности.

Гелий необходим для поддержания давления в топливных баках и нормальной работы во время запуска, поэтому прерывание потока может сделать его невозможным.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion должен совершить один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта пройдет на расстоянии десятков тысяч километров от поверхности Луны и вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.