В Абхазии возбудили уголовное дело по факту стрельбы в оппозиционера Какалию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - УВД по Сухуму возбудило уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью бывшего заместителя генпрокурора Абхазии, заместителя председателя оппозиционной общественной организации "Аидгылара" (Единение) Эшсоуа Какалии, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел 21 февраля на территории кафе национальной кухни "Апсны".

"По факту нанесения Какалия Эщсоу телесных повреждений и огнестрельные ранения.

возбуждено уголовное дело статьям -105 (Нанесение тяжкого вреда здоровью) и 217 (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Абхазии". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и задержание лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

По данным полиции, преступление было совершено группой лиц общеопасным способом с применением огнестрельного оружия.

Ранее ведомство сообщило, что Какалия был доставлен с огнестрельным ранением в Сухумскую республиканскую больницу.

Отмечалось, что оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, в городе объявлен план-перехват.

Президент Абхазии Бадра Гунба взял расследование нападения на Какалию под личный контроль.

"Бадра Гунба поручил правоохранительным органам провести все необходимые следственные мероприятия по факту ранения Какалия", - сообщила пресс-служба президента.

Согласно сообщению Минздрава республики, Какалия госпитализирован с огнестрельными ранениями области коленного сустава, а также бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.

"Пациент направлен на компьютерные исследования. Вся необходимая медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме", - уточнили в министерстве.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проинформировал главу государства о состоянии здоровья Какалии.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел оперативное совещание по факту нападения на Какалию.

"Роберт Киут потребовал объективного расследования и скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего", - заявили в МВД.

По данным оппозиционных СМИ республики в нападении на Какалию участвовали трое жителей Сухума.

