Ким Чен Ына переизбрали главой Трудовой партии Кореи

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает в ночь на понедельник ЦТАК.

"На девятом съезде ТПК решили переизбрать товарища Ким Чен Ына на пост генерального секретаря (...), чтобы усилить нашу партию и работать над процветанием нашей нации", - отмечается в сообщении агентства.

VIII съезд Трудовой партии Кореи проходил в январе 2021 года. Тогда Ким Чен Ын был избран генеральным секретарем партии.