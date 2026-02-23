Поиск

Лукашенко заявил об опасности втягивания мира в "очередную безумную гонку вооружений"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, и сейчас важно сделать все, чтобы не допустить новой мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране (началом Великой Отечественной войны - ИФ). Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на церемонии вручения госнаград и генеральских погон офицерам силового блока.

Его цитирует в своем сообщении президентская пресс-служба.

По словам Лукашенко, система сдержек и противовесов, обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена. "Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных", - сказал глава Белоруссии.

В этих условиях Лукашенко назвал задачей мирового сообщества сделать все возможное для недопущения "новой мировой бойни".

