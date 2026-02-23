Самолеты МЧС РФ доставили 60 тонн гуманитарного груза на Мадагаскар

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Два спецборта МЧС РФ доставили 60 тонн гуманитарной помощи населению Магадаскара, пострадавшему от разрушительного тропического циклона "Гезани", сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

Гуманитарная операция осуществлена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"Двумя самолетами Ил-76 чрезвычайного ведомства в город Антананариву доставлен гуманитарный груз общей массой 60 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от тропического циклона "Гезани" регион продукты питания", - говорится в сообщении.

По данным национального бюро Мадагаскара по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению чрезвычайными ситуациями (BNGRC), жертвами циклона "Гезани" стали 40 человек, шестеро пропали без вести, 427 получили тяжелые травмы.

В результате стихийного бедствия более 14 тыс. домов оказались подтопленными и более 19 тыс. - полностью разрушены.