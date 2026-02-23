Поиск

США разместили в Греции три разведывательных самолета на фоне напряженности с Ираном

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разместили на авиабазе Ханья на греческом острове Крит в Восточном Средиземноморье группу из трех стратегических самолетов радиоэлектронной разведки RC-135W Joint Rivet на фоне роста напряженности с Ираном, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

Один из них прибыл в понедельник после трансатлантического перелета с континентальной части США. Еще два таких самолета были передислоцированы с расположенной слишком близко к Ирану авиабазы Аль-Удейд в Катаре, где они были размещен еще в конце января.

Самолёты RC-135 (в модификации V и W) предназначены для отслеживания действий вооружённых сил потенциального противника и, в частности, для сбора информации о режимах функционирования радаров его системы ПВО. Полученные сведения могут использоваться для проведения операций по подавлению работы радиолокационных станций, в том числе с помощью противорадиолокационных ракет.

Как отмечают западные эксперты, американские разведчики RC-135 уже давно осуществляют полеты над регионом Ближнего Востока вблизи Ирана, однако летают с выключенными транспондерами, что делает невозможным отслеживание их действий с помощью общедоступных ресурсов.

На минувшей неделе США также перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии в общей сложности шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS. Китайский провайдер спутниковых данных MizarVision опубликовал снимки саудовской авиабазы, на которых видны все шесть "летающих радаров".

Самолет Boeing E-3C является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями, координировать действия истребителей, самолетов-заправщиков, разведывательных платформ, а также обеспечивать раннее предупреждение о самолетах противника на расстоянии сотен километров.

Как отмечает портал Itamilradar, сегодня очевидно, что на фоне продолжающейся переброски большого количества боевой авиации в регион США наращивают не только ударную мощь, но и создают полноценную систему управления ею в условиях боевых действий.

По данным западных СМИ, многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS на Ближний Восток как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.

Иран США Греция Ближний Восток Средиземное море
