США разместили в Греции три разведывательных самолета на фоне напряженности с Ираном

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разместили на авиабазе Ханья на греческом острове Крит в Восточном Средиземноморье группу из трех стратегических самолетов радиоэлектронной разведки RC-135W Joint Rivet на фоне роста напряженности с Ираном, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

Один из них прибыл в понедельник после трансатлантического перелета с континентальной части США. Еще два таких самолета были передислоцированы с расположенной слишком близко к Ирану авиабазы Аль-Удейд в Катаре, где они были размещен еще в конце января.

Самолёты RC-135 (в модификации V и W) предназначены для отслеживания действий вооружённых сил потенциального противника и, в частности, для сбора информации о режимах функционирования радаров его системы ПВО. Полученные сведения могут использоваться для проведения операций по подавлению работы радиолокационных станций, в том числе с помощью противорадиолокационных ракет.

Как отмечают западные эксперты, американские разведчики RC-135 уже давно осуществляют полеты над регионом Ближнего Востока вблизи Ирана, однако летают с выключенными транспондерами, что делает невозможным отслеживание их действий с помощью общедоступных ресурсов.

На минувшей неделе США также перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии в общей сложности шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS. Китайский провайдер спутниковых данных MizarVision опубликовал снимки саудовской авиабазы, на которых видны все шесть "летающих радаров".

Самолет Boeing E-3C является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями, координировать действия истребителей, самолетов-заправщиков, разведывательных платформ, а также обеспечивать раннее предупреждение о самолетах противника на расстоянии сотен километров.

Как отмечает портал Itamilradar, сегодня очевидно, что на фоне продолжающейся переброски большого количества боевой авиации в регион США наращивают не только ударную мощь, но и создают полноценную систему управления ею в условиях боевых действий.

По данным западных СМИ, многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS на Ближний Восток как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.