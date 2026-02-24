Европейские рынки акций преимущественно опустились в понедельник

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник, негативным фактором стала неопределенность вокруг американских пошлин.

Индекс Stoxx Europe 600 по итогам торгов понизился на 0,45% - до 627,7 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,02%, германский DAX - 1,06%, французский CAC 40 - 0,22%. Тем временем итальянский FTSE MIB прибавил 0,49%, испанский IBEX 35 - 0,56%.

В минувшую пятницу Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

Страны ЕС рассчитывают получить внятные объяснения от США, каковы будут последствия всех этих событий для Европы.

"США должны нам объяснить, что происходит. Наша цель - соблюсти наше торговое соглашение с Соединенными Штатами, и мы исходим из принципа, что они расскажут нам о происходящем", - заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

В понедельник стало известно, что потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли в январе на 1% в годовом выражении, минимальными темпами с октября 2024 года. Относительно предыдущего месяца потребительские цены упали на 1%, рекордно с января 2024 года.

Тем временем индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в феврале повысился до 88,6 пункта с 87,6 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении института экономических исследований Ifo. Индикатор обновил максимум с августа. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения до 88,4 пункта.

Подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода увеличился до 90,5 пункта с 89,6 пункта в прошлом месяце, а индикатор, оценивающий текущую ситуацию, увеличился до 86,7 пункта по сравнению с 85,7 пункта в предыдущем месяце, достигнув лучшего значения с июля 2024 года.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции датского производителя лекарственных препаратов Novo Nordisk, рухнувшие на 16,5% и обновившие минимум за четыре года на данных, что результаты клинических испытаний нового препарата для снижения веса оказались хуже показателей конкурентов.

Рыночная стоимость Johnson Matthey упала на 16,4% на новости, что британская химкомпания продает бизнес по выпуску катализаторов американской Honeywell Technologies за 1,3 млрд фунтов стерлингов вместо ранее обговоренных 1,8 млрд фунтов.

Тем временем котировки акций Enel подскочили на 6,8% после того, как крупнейшая генерирующая компания Италии анонсировала увеличение капиталовложений в ближайшие три года.

Во Франкфурте акции Airbus и SAP упали более чем на 3%, тогда как рыночная стоимость Infineon Technologies и Deutsche Telekom выросла более чем на 1,5%. В Париже котировки бумаг оборонной компании Thales упали на 4,1%, производителя алкоголя Pernod Ricard - на 3,5%.