Уолл-стрит начала неделю снижением

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник из-за неопределенности в вопросе импортных пошлин.

Как сообщалось, Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

"Политика в плане пошлин может быть непостоянной и зависеть от причуд одного человека, а это плохо для рынка, - отметил старший рыночный аналитик в Interactive Brokers Стив Сосник. - Все это создает неопределенность, а рынкам не нравится неопределенность".

Также в понедельник стало известно, что объем промышленных заказов в Штатах в декабре сократился на 0,7% относительно ноября. В ноябре показатель вырос на 2,7%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали его снижение на 0,5% в декабре.

Акции Citigroup Inc. в понедельник упали на 4,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,2%, Wells Fargo - на 4%.

Цена бумаг фармкомпании Eli Lilly подскочила на 4,9%, поскольку её новый препарат для снижения веса оказался более эффективным в клинических испытаниях, чем аналог конкурирующей Novo Nordisk.

Капитализация сети пиццерий Domino's Pizza повысилась на 4,1% благодаря лучшим, чем ожидалось, сопоставимым продажам в США в четвертом квартале.

Рыночная стоимость платежного сервиса PayPal Holdings Inc. выросла на 5,8% на сообщениях СМИ о том, что компания вызывает интерес у потенциальных покупателей.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 1,66% и составил 48804,06 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции International Business Machines, рухнувшие на 13,15%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,04% - до 6837,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,13% и завершил торги на уровне 22627,27 пункта.