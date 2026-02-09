Два чиновника из команды Кира Стармера уволятся после публикации файлов Эпштейна

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Директор по коммуникациям аппарата премьер-министра Великобритании Кира Стармера Тим Аллан и глава аппарата премьер-министра Морган Максуини ушли в отставку на фоне публикации документов по делу американского финансиста Джеффри Эптшейна, сообщает Sky News.

"Я решил покинуть свой пост, чтобы дать возможность сформировать новую команду премьера", - заявил Аллан.

Он занимал должность директора по коммуникациям около пяти месяцев. В 1992-1998 годах он работал в офисе премьера Тони Блэра.

Накануне об отставке сообщил Максуини, посоветовавший Стармеру в прошлом году назначить послом Великобритании в США Питера Мандельсона, которого в сентябре 2025 года отправили в отставку как раз из-за связей с Эпштейном.

Максуини признал, что это назначение было неверным решением, пишет The Guardian.

"Я беру полную ответственность за данный мной совет. Мандельсон пошатнул нашу партию, страну и веру в политику", - сказал Максуини

Стармер выразил сожаление о решении назначить Мандельсона и попросил прощения у людей, пострадавших от действий Эпштейна.

"Больше всего меня злит подрыв веры в то, что политика может служить на благо и менять жизни", - добавил глава правительства, комментируя последствия скандала. Он заявил о намерении вернуть британцам веру в действующую политическую систему и продолжиться работать над решением проблем страны.

Как заявила лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок, отставка Аллана служит "доказательством того, что Стармер потерял контроль над правительством".

Призывы к отставке Стармера звучат, однако, и от некоторых его однопартийцев-лейбористов. "Премьер-министр должен в последний раз последовать за Максуини и последовать его примеру", - написал в соцсети член парламента, лейборист Брайан Лейшман.

По информации GB News, 9 февраля ожидается экстренная встреча Стармера с депутатами парламента от Лейбористской партии.

В конце января Минюст США опубликовал почти три миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с Трампом.

Среди фигурантов файлов - не только граждане США. В частности, в них есть подробности о многолетней дружбе Эпштейна с Мандельсоном. При этом британец заверил, что ничего не знал о совершенных Эпштейном преступлениях.