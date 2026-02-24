Bloomberg узнал о желании США достичь соглашения по Украине до 4 июля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская сторона работает над тем, чтобы достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине до Дня независимости США, который отмечается 4 июля, пишет во вторник Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

"Союзники говорят, что США стремятся к заключению сделки до того момента, как в США будут отмечать 250-ю годовщину Дня независимости 4 июля", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Женеве прошел третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил о достижении на них прогресса.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры в Женеве были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.