Поиск

Bloomberg узнал о желании США достичь соглашения по Украине до 4 июля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская сторона работает над тем, чтобы достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине до Дня независимости США, который отмечается 4 июля, пишет во вторник Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

"Союзники говорят, что США стремятся к заключению сделки до того момента, как в США будут отмечать 250-ю годовщину Дня независимости 4 июля", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Женеве прошел третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил о достижении на них прогресса.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры в Женеве были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

 Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

 Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

 Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Что случилось этой ночью: вторник, 24 февраля

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

 В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву

Расследование по делу Эпштейна вынудило Лондон раскрыть переписку экс-посла в США

 Расследование по делу Эпштейна вынудило Лондон раскрыть переписку экс-посла в США

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8489 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });