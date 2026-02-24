Поиск

ВС Таиланда пообещали не допустить эскалации на границе с Камбоджей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Армия Таиланда примет меры, чтобы избежать эскалации после сообщений о том, что камбоджийские военные открыли минометный огонь близ границы, заявил главнокомандующий сухопутными войсками Таиланда генерал Пана Клаевплодтук. Об этом пишет The Nation.

По словам генерала, войска, попавшие под этот обстрел, уже получили инструкции по урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что необходимости в дальнейшей эскалации нет.

В армии Таиланда начали расследование инцидента. По предварительным сообщениям, огонь из гранатомета открыли с территории Камбоджи в 100 метрах от границы с таиландской провинцией Сисакет. Инцидент, по мнению Бангкока, мог стать следствием нехватки дисциплины в камбоджийских войсках.

Камбоджийские военные, по утверждениям Бангкока, открыли огонь из гранатомета в 08:50 по местному времени (04:50 по Москве). В ответ армия Таиланда открыла предупредительный огонь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Таиландский МИД планирует проинформировать о ситуации Совет ООН по правам человека в Женеве.

Западные СМИ приводят слова министра информации Камбоджи Нета Феактры, который отрицает нарушение режима прекращения огня.

"Эти заявления абсолютно лживы, они были сфабрикованы и грубо искажают факты, стремясь намеренно ввести в заблуждение общественное мнение и спровоцировать напряженности на границе", - заявил он.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле 2025 года, позже столкновения произошли вновь уже в декабре. Стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Таиланд ООН Камбоджа Сисакет
