Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Таиланд зафиксировал нарушение режима прекращения огня Камбоджей, в связи с чем отложил освобождение 18 камбоджийских пленных солдат, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на МИД Таиланда.

"Представитель таиландского МИД Никорндей Баланкура заявил на брифинге, что власти пересматривают сроки освобождения пленных, так как Камбоджа нарушила условия соглашения, вторгнувшись в воздушное пространство Таиланда", - информирует агентство.

Баланкура добавил, что министры обороны Таиланда и Камбоджи поддерживают контакт.

Согласно договоренностям сторон, Бангкок должен был отпустить пленных в том случае, если режим прекращения огня, начавший действовать в минувшую субботу, продержится 72 часа. Этот срок должен был наступить днем во вторник.

Однако накануне в тайской армии заявили, что в ночь на понедельник более 250 дронов, летевших со стороны Камбоджи, вошли в воздушное пространство Таиланда. В Бангкоке назвали этот инцидент провокацией и нарушением соглашений. В Пномпене обвинения отрицали и ввели общенациональный запрет на запуск БПЛА.

Накануне главы МИД Таиланда и Камбоджи Сихасак Пхуангкеткеу и Прак Сокхон провели встречу в китайской провинции Юньнань с главой МИД КНР Ван И с целью решить территориальные споры Бангкока и Пномпеня.

В минувшую субботу Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль границы. В воскресенье глава Минобороны Таиланда Наттхапхон Накпханит заявил, что перемирие станет проверкой добрых намерений Камбоджи.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома, не менее 40 человек погибли.

