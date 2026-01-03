Поиск

Камбоджа призвала Таиланд отвести войска из пограничных районов, занятых с начала перемирия

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Власти Камбоджи заявили, что войска Таиланда заняли ряд спорных приграничных территорий с начала действия перемирия 27 декабря пошлого года, и призвали Бангкок убрать военных из этих районов.

"Камбоджа требует, чтобы (...) всех военных Таиланда и технику вывели с территории Королевства Камбоджа на позиции, которые соответствуют законно проведенной границе", - говорится в заявлении камбоджийского МИД.

В ведомстве призвали Бангкок прекратить военную активность в приграничных районах и на территории Камбоджи, уважать полномочия Общего пограничного комитета, занятого демаркацией границ стран в соответствии с нынешними соглашениями и международным правом.

В таиландской армии отвергли эти обвинения, подчеркнув, что военные находятся лишь в районах, которые всегда принадлежали Таиланду.

В конце декабря премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что вооруженные силы по итогам операций на границе с Камбоджей подтвердили достижения целей, связанных с территориальными вопросами.

27 декабря 2025 года Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль границы. В основе соглашения - немедленное и безоговорочное прекращение огня, которое вступило в силу в 12:00 по местному времени (8:00 по Москве) 27 декабря после 20 дней интенсивных боевых действий вдоль границы.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены. Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле прошлого года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома, не менее 40 человек погибли.

Камбоджа Таиланд
