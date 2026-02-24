Поиск

Белград поддерживает партнерство Европы и США в энергетической сфере

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Белград выступает в поддержку инициативы США, направленной на укрепление устойчивости рынка природного газа и обеспечения безопасности поставок газа, заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Об этом сообщает "Танюг".

По ее словам, развитию и укреплению отношений между Европой и США в энергетическом секторе, в частности, служит партнерство в рамках Трансатлантического энергетического сотрудничества.

Джедович-Ханданович приняла участие в Трансатлантическом саммите по газовой безопасности в Вашингтоне, где подписала совместное заявление, в котором страны-участницы договорились работать над повышением устойчивости рынка природного газа и обеспечением надежных и доступных поставок природного газа в Восточную и Центральную Европу.

"В совместном заявлении мы договорились работать над обеспечением надежных и доступных поставок природного газа, используя существующую инфраструктуру и строя по мере необходимости новую, чтобы увеличить поставки газа и достичь региональных энергетических целей. Мы обсудили меры, которые можем предпринять для обеспечения надежных поставок газа, но это не означает полного перехода на одного поставщика, речь идет лишь о повышении энергетической безопасности", - сказала она.

США Сербия Дубравка Джедович-Ханданович Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 24 февраля

Великобритания исключила нефтепровод "Дружба" из-под санкций до октября 2027 года

Президент Мексики гарантирует безопасность на матчах ЧМ по футболу

 Президент Мексики гарантирует безопасность на матчах ЧМ по футболу

Brent подешевела до $71,24 за баррель

МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

 МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

Вучича проинформировали о подготовке покушения на него, его жену и сына

 Вучича проинформировали о подготовке покушения на него, его жену и сына

Канада внесла в санкционные списки по РФ еще 53 юридических и 21 физическое лицо

В мексиканском штате Халиско продолжаются беспорядки после гибели наркобарона

 В мексиканском штате Халиско продолжаются беспорядки после гибели наркобарона

США заявили о перехвате танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы в обход санкций против Ирана

ЕК планирует в апреле представить предложение о запрете на импорт нефти из РФ

 ЕК планирует в апреле представить предложение о запрете на импорт нефти из РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8492 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });