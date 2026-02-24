Белград поддерживает партнерство Европы и США в энергетической сфере

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Белград выступает в поддержку инициативы США, направленной на укрепление устойчивости рынка природного газа и обеспечения безопасности поставок газа, заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Об этом сообщает "Танюг".

По ее словам, развитию и укреплению отношений между Европой и США в энергетическом секторе, в частности, служит партнерство в рамках Трансатлантического энергетического сотрудничества.

Джедович-Ханданович приняла участие в Трансатлантическом саммите по газовой безопасности в Вашингтоне, где подписала совместное заявление, в котором страны-участницы договорились работать над повышением устойчивости рынка природного газа и обеспечением надежных и доступных поставок природного газа в Восточную и Центральную Европу.

"В совместном заявлении мы договорились работать над обеспечением надежных и доступных поставок природного газа, используя существующую инфраструктуру и строя по мере необходимости новую, чтобы увеличить поставки газа и достичь региональных энергетических целей. Мы обсудили меры, которые можем предпринять для обеспечения надежных поставок газа, но это не означает полного перехода на одного поставщика, речь идет лишь о повышении энергетической безопасности", - сказала она.