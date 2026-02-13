NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сербская нефтяная компания NIS 12 февраля направила в Минфин США новый запрос на выдачу специальной лицензии, которая позволит компании продолжать свою деятельность после 20 февраля, когда завершится срок действия предыдущего разрешения, сообщила НК.

"В своем запросе NIS подчеркивает важность непрерывной работы компании для экономики Республики Сербия, а также продолжающиеся переговоры об изменении структуры собственности, заявляя, что продление лицензии на деятельность предоставит заинтересованным сторонам необходимый срок для завершения этих обсуждений", - отмечается в сообщении.

Ранее США выдали акционерам и заинтересованным сторонам лицензию на ведение переговоров об изменениях в структуре собственности NIS до 24 марта.

Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% сербской компании, MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта нынешнего года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% принадлежат АО "Интэлидженс" (под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.