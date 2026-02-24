Израильские военные объяснили обстрел территории Ливана

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что открыла огонь по ливанским военным, сооружавшим военный наблюдательный пост на южной границе, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

Военные сообщили, что произвели предупредительные выстрелы в направлении ливанских солдат на юге Ливана после того, как те начали возводить "несогласованный военный пост" рядом с израильскими войсками. С ВС Ливана сначала связались по действующим каналам коммуникации и потребовали прекратить развертывание военного поста.

"После того, как ответа получено не было, силы ЦАХАЛ произвели предупредительные выстрелы, чтобы остановить эту активность", - отмечается в сообщении.

Ранее ливанская армия заявила, что ее военнослужащие подверглись обстрелу со стороны израильских солдат во время развертывания наблюдательного поста у южной границы Ливана в районе Марджъуюна. По словам ВС Ливана, обстрел совпал с полетом израильского беспилотника на малой высоте, который передавал предупреждения, чтобы вынудить военнослужащих уйти.