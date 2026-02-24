Поиск

Глава ЕК уверена, что ЕС сможет принять 20-й пакет санкций против России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит 90 млрд евро, сообщает Bloomberg.

"Мы предоставим Украине кредит на сумму 90 млрд евро, тем или иным способом, - сказала она. - Уверена, что 20-й пакет санкций ЕС против России примут".

Также, по ее словам, ЕС направит Киеву два пакета помощи. Объем программы немедленной поддержки Украины составляет 100 млн евро.

Кроме того, Евросоюз намерен выделить 920 млн евро на восстановление украинской энергетической системы к зимнему сезону 2026 - 2027 годов.

Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета.

