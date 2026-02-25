Поиск

Небензя заявил, что РФ ценит позицию Трампа по украинскому урегулированию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Москва ценит позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, ответственно подходит к трехсторонним переговорам, заявил на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при Организации Василий Небензя.

"Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатические методы достижения целей СВО предпочтительнее. В этой связи ценим позицию, которую заняли администрация и лично президент США Дональд Трамп. Россия ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, участвуя в дискуссиях в Абу-Даби и Женеве", - сказал Небензя.

"Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению", - отметил он, добавив, что временное прекращение огня Киев использует "в своих агрессивных целях".

Небензя уточнил, что подход Москвы к урегулированию украинского конфликта озвучил президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

"Речь идет о соблюдении Украиной прав русскоязычного населения, о ее возвращении к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зафиксированным в Декларации о ее государственном суверенитете от 16 июля 1990 г., ее демилитаризации и денацификации, признании статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в соответствии с волей их жителей в качестве субъектов Российской Федерации", - сказал постпред РФ.

