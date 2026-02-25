Поиск

Трамп заявил, что США много работают над урегулированием украинского конфликта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США активно работают над урегулированием украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Конгрессе.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, этой резне, бойне между Россией и Украиной, где каждый месяц гибнет по 25 тыс. солдат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - сказал Трамп.

Ранее американский президент заявил, что благодаря его политике США вновь боятся и уважают в мире.

Дональд Трамп Конгресс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Трамп заявил в Конгрессе, что не допустит получения ядерного оружия Ираном

 Трамп заявил в Конгрессе, что не допустит получения ядерного оружия Ираном

Трамп сообщил, что США добывают рекордные объёмы нефти и газа

Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США

 Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США

В Турции разбился истребитель F-16, пилот погиб

 В Турции разбился истребитель F-16, пилот погиб

США добавили в санкционные списки по РФ четырех человек и три организации

 США добавили в санкционные списки по РФ четырех человек и три организации

Макрон принял отставку директора Лувра

Что произошло за день: вторник, 24 февраля

Великобритания исключила нефтепровод "Дружба" из-под санкций до октября 2027 года

Президент Мексики гарантирует безопасность на матчах ЧМ по футболу

 Президент Мексики гарантирует безопасность на матчах ЧМ по футболу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8493 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });