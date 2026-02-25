Трамп заявил, что США много работают над урегулированием украинского конфликта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США активно работают над урегулированием украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Конгрессе.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, этой резне, бойне между Россией и Украиной, где каждый месяц гибнет по 25 тыс. солдат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - сказал Трамп.

Ранее американский президент заявил, что благодаря его политике США вновь боятся и уважают в мире.