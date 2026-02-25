В Берлине заявили, что тему использования активов РФ в ЕС пока не обсуждают

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил в среду, что в настоящий момент в ЕС не обсуждают использование блокированных российских активов для предоставления кредита Украине.

"Мы уже обозначили, что это тот путь, по которому пойдет европейское сообщество. Однако тема замороженных российских активов будет обсуждаться позднее", - сказал Вадефуль на совместной с бельгийским коллегой Максимом Прево пресс-конференции.

Кроме того, оба министра призвали Венгрию не препятствовать введению новых санкций против РФ и снять вето на предоставление кредита Украине.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов блокировать одобрение следующего пакета санкций ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".