Поиск

В Берлине заявили, что тему использования активов РФ в ЕС пока не обсуждают

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил в среду, что в настоящий момент в ЕС не обсуждают использование блокированных российских активов для предоставления кредита Украине.

"Мы уже обозначили, что это тот путь, по которому пойдет европейское сообщество. Однако тема замороженных российских активов будет обсуждаться позднее", - сказал Вадефуль на совместной с бельгийским коллегой Максимом Прево пресс-конференции.

Кроме того, оба министра призвали Венгрию не препятствовать введению новых санкций против РФ и снять вето на предоставление кредита Украине.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов блокировать одобрение следующего пакета санкций ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

ЕС Украина Венгрия Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

 Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

В США заявили, что поднимут импортные пошлины для части стран до 15% или выше

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

 Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

Трамп намерен без помощи Конгресса обеспечить сохранение пошлин на импорт
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });