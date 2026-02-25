Поиск

США расширили санкции против Ирана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, добавив в санкционные списки ряд юридических и физических лиц, а также морских судов, следует из информации, размещенной в среду на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами казначейства США.

В документе также перечислены имена четырех граждан Ирана.

Кроме того, под санкции попали 17 юридических лиц, зарегистрированных в Иране, Либерии, ОАЭ, Панаме, Турции, а также на Виргинских и Маршалловых островах.

В документе перечислены также и наименования 12 судов.

В пресс-релизе OFAC говорится, что санкции введены в отношении тех физических и юридических лиц, а также судов, которые "способствуют незаконным продажам иранской нефти и производству в Иране баллистических ракет и передовых обычных вооружений, в рамках продолжающейся кампании министерства финансов по максимальному давлению на Иран".

"В частности, OFAC нацелился на дополнительные суда, действующие как часть "теневого флота" Ирана, которые доставляют иранскую нефть и нефтепродукты на иностранные рынки и служат основным источником дохода для режима", - отмечается в пресс-релизе.

В документе отмечается, что OFAC ввел санкции и в отношении нескольких сетей компаний и посредников, которые позволяют Ирану "обеспечивать получение исходных материалов и чувствительного оборудования, необходимых для восстановления производственных мощностей по выпуску баллистических ракет и передовых обычных вооружений, а также для распространения беспилотных летательных аппаратов в третьи страны".

Иран США
