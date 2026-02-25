Канада предоставит Кубе продовольствие на $5,8 млн в качестве срочной гумпомощи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады объявили в среду о предоставлении немедленной гуманитарной помощи Кубе в размере восьми миллионов канадских долларов (5,85 млн долларов США).

По данным агентства ЭФЭ, эти средства пойдут на закупку продовольствия.

В Оттаве пояснили, что средства будут выделены через Всемирную продовольственную программу и Детский фонд ООН, которые обеспечат поставки помощи непосредственно тем, кто нуждается.

"Канада продолжает наблюдать за тем, что происходит на Кубе, она поддерживает непосредственный контакт с коллегами для того, чтобы вовремя отвечать на необходимые запросы в изменяющихся условиях", - прокомментировала ситуацию министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Она отметила, что "внешняя политика Канады ориентирована на гуманитарную ситуацию".

ЭФЭ напоминает, что туристы из Канады являются одним из основных источников дохода для Кубы, при этом, согласно официальным данным, в 2025 году Кубу, как место отдыха, выбрали 754 тыс. канадцев, что на 12,4% меньше, чем в 2024 году.