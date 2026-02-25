Поиск

Уиткофф заявил о намерении США получить бессрочное соглашение с Ираном по атому

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявлял, что американская администрация требует от Ирана пойти на заключение не ограниченного сроками соглашения по ядерному вопросу, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

В миреFT узнала, что Иран в случае удара США намерен начать полноценную контратакуЧитать подробнее

"Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф заявил во вторник на закрытом собрании: администрация США требует от Ирана согласиться на то, что любое будущее ядерное соглашение будет действовать бессрочно, заявил чиновник США и два знакомых с темой источника", - пишет портал.

В миреСША расширили санкции против ИранаЧитать подробнее

Кроме того, источники заявляют, что в случае достижения соглашения по ядерной проблеме администрация США желает провести также переговоры об иранской программе баллистических ракет и поддержке Тегераном вооруженных группировок в регионе. Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон хотел бы участия других стран Ближнего Востока в этих переговорах.

По словам источников, Штаты могут изменить свои условия и согласиться на "символическое" обогащение урана в Иране, если иранская сторона докажет, что это не позволит создать ядерное оружие.

В четверг в Женеве пройдет очередной этап переговоров по иранской ядерной программе. Американскую сторону на них представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

