США позволят перепродавать венесуэльскую нефть на Кубу, но по спецлицензиям

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут выборочно разрешать перепродажу венесуэльской нефти на Кубу по специальным лицензиям, сообщило в среду Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAС).

"В соответствии с поддержкой и солидарностью США с народом Кубы, OFAC будет применять благоприятствующую лицензионную политику в отношении отдельных заявок на выдачу специальных лицензий, запрашивающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, отмечается в пресс-релизе, заявителям будет не обязательно иметь юридическое лицо в США.

Эта лицензионная политика "ориентирована на сделки, поддерживающие народ Кубы, включая кубинский частный сектор (например, экспорт в коммерческих и гуманитарных целях для использования на Кубе)", заявляет OFAC.

При этом в пресс-релизе подчеркивается, что "сделки, в которых участвуют или в интересах которых действуют любые лица или организации, связанные с кубинскими вооруженными силами, службами разведки или другими государственными институтами, включая организации, включенные в Список ограничений по Кубе... не подпадают под действие этой благоприятствующей лицензионной политики".