ЕС придерживается позиции, что Израиль должен освободить палестинские территории

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз по-прежнему не признает суверенитета Израиля над занятыми им палестинскими территориями и настаивает, что они должны быть освобождены, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Позиция Европейского союза всегда оставалась постоянной: непризнание суверенитета Израиля над оккупированными им с 1967 года территориями. Аннексия незаконна по международному праву. Мы просим Израиль освободить эти территории", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос о поселенческой политике Израиля на палестинских территориях и недавних решениях кабинета безопасности Израиля усилить контроль на Западном берегу реки Иордан.

По его словам, такая политика Израиля противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 2334, а также подрывает перспективу сосуществования двух государств.

Он напомнил о предложенных главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в докладе о состоянии Евросоюза ограничительных мерах в отношении Израиля в связи с расширением поселений. "Эти меры по-прежнему на столе", - заключил аль-Ануни.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2334, принятая 23 декабря 2016 года, осуждает строительство Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, как нарушение международного права. Документ требует немедленного прекращения поселенческой деятельности, подчеркивая, что она препятствует созданию двух государств.

