Европейские фондовые индексы выросли в среду, Stoxx 600 обновил рекорд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным ростом, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,69% - до 633,47 пункта, что является новым историческим максимумом.

Британский FTSE 100 прибавил 1,18%, германский DAX - 0,76%, французский CAC 40 - 0,47%, итальянский FTSE MIB - 1,11%, испанский IBEX 35 - 1,49%.

Как показали опубликованные в среду окончательные данные, потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 1,7% в годовом выражении. Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков. Инфляция замедлилась по сравнению с 2% месяцем ранее и оказалась минимальной с сентября 2024 года.

Экономика Германии в четвертом квартале 2025 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным. Квартальная динамика стала лучшей за три квартала, годовая - за три года.

Тем временем значение индекса потребительского доверия в Германии для марта составило минус 24,7 пункта по сравнению с минус 24,2 пункта месяцем ранее. Индекс потребительского доверия во Франции в феврале вырос до 91 пункта с 90 пунктов в январе.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стал швейцарский разработчик ПО для финансовых компаний Temenos, нарастивший капитализацию на 13,4% благодаря сильным результатам за 2025 год и улучшению среднесрочного прогноза базовой прибыли.

Самое сильное падение в составе сводного индекса продемонстрировали акции германского дилера подержанных автомобилей Auto1 Group (-18,2%). Его прибыль за 2025 год оказалась лучше ожиданий рынка, однако прогноз на текущий год разочаровал инвесторов.

Заметно поднялись котировки горнодобывающих компаний, в том числе Fresnillo (+7,3%), Antofagasta (+5,7%), Anglo American (+4,4%) и Glencore (+2,9%).

Увеличилась капитализация банков: Commerzbank - на 4,8%, Mediobanca - на 4,6%, Monte dei Paschi - на 4,3%, FinecoBank - на 3,9%, Banca Mediolanum - на 3,4%, Societe Generale - на 3,2%, Credit Agricole - на 2,8%, BNP Paribas и UniCredit - на 2%, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - на 1,9%, Deutsche Bank - на 1,5%.

Бумаги HSBC Holdings подорожали на 7,9%. Британский банк в четвертом квартале 2025 года увеличил доналоговую прибыль втрое, а его чистая прибыль подскочила до $4,72 млрд со $197 млн.

Стоимость акций Banco Santander выросла на 4,8% после того, как крупнейший банк континентальной Европы спрогнозировал среднегодовые темпы роста выручки на 4-6% до 2028 года и чистую прибыль свыше 20 млрд евро в конце этого периода.

Cократили рыночную стоимость поставщики оборонного сектора Rheinmetall (на 2,5%), Babcock International (на 2,1%) и BAE Systems (на 1,6%), автопроизводители Volkswagen (на 1,6%), Stellantis (на 1,3%), Porsche Automobil Holding (на 0,8%) и Daimler Truck (на 0,7%), производители товаров класса "люкс" LVMH (на 1,6%), L'Oreal (на 1,1%) и Hermes (на 0,9%).

Итальянский оборонный подрядчик Leonardo повысил выручку в прошлом году на 10%, сильнее прогноза. Несмотря на это, цена бумаг компании снизилась на 3,8%.

Капитализация E.ON SE поднялась на 3,5%. Германский энергетический концерн по итогам 2025 года повысил скорректированную EBITDA на 9%, лучше ожиданий аналитиков.

Котировки Telecom Italia выросли на 1% после того, как компания анонсировала запуск программы выкупа акций на сумму до 400 млн евро.

Акции Diageo Plc рухнули в цене на 12,7%. Британский производитель алкоголя сократил выручку в первом полугодии 2026 финансового года из-за слабого спроса в Северной Америке и США, а также принял решение снизить дивиденды вдвое.

Бумаги Heidelberg Materials подешевели на 0,5%. EBIT и выручка германского производителя строительных материалов за 2025 год оказались хуже прогнозов рынка.

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, анонсировала программу обратного выкупа акций на сумму до 2,25 млрд евро. Ее рыночная стоимость повысилась на 0,7%.

Британская фармацевтическая GSK нарастила капитализацию на 0,6% после сообщений о том, что она планирует купить канадскую 35Pharma за $950 млн.