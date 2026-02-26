Поиск

В Грузии вновь заявили об отказе присоединиться к антироссийским санкциям

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Грузия не вводила и не будет вводить односторонних санкций против России, так как это нанесет серьезный ущерб республике, заявила глава МИД страны Мака Бочоришвили.

"Мы не можем и не будем вводить санкции, так как это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но нанесет серьезный ущерб Грузии", - сказала Бочоришвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

На этой неделе послы Германии, Франции и Великобритании в Тбилиси выступили с совместным заявлением с призывом к грузинским властям отказаться от закупок российских нефтепродуктов и присоединиться к европейским санкциям против России.

Правительство Грузии в феврале 2022 года публично заявило об отказе присоединиться к введенным западными странами санкциям против России, мотивировав, что такой шаг привел бы к существенному падению экономики республики. При этом Грузия соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с передвижением финансов и товаров через свою территорию.

