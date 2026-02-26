Клайпедский терминал получил 90 млн куб. м СПГ из США для Украины

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Новый груз сжиженного природного газа (СПГ) объемом 90 млн кубометров доставлен в Клайпедский терминал СПГ в Литве и в ближайшее время поступит на Украину.

Как говорится в сообщении литовского государственного энергоконцерна Ignitis grupe, он впервые поставит газ для Украины в сотрудничестве с украинской энергетической компанией "Нафтогаз".

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что это уже четвертый груз СПГ из США, прибывший в Клайпеду менее чем за год.

"Далее газ пойдет через литовско-польский газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) на Украину", - написал президент в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

В ноябре прошлого года крупнейшая частная энергетическая компания Украины "ДТЭК" доставила газ из США через Клайпедский терминал.