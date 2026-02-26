МИД отметил рост рисков масштабного столкновения при появлении иностранных войск на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Возможное размещение интернациональных подразделений на Украине повлечет за собой затягивание конфликта и увеличит риски масштабного столкновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопреки заблуждению (министра обороны Великобритании Джона) Хили, развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание войны, а затягивание конфликта и увеличение рисков масштабного столкновения с участием куда большего количества государств", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Так представитель МИД РФ прокомментировала заявление Хили о желании направить силы на Украину и сообщения о создании Лондоном штаба в рамках подготовки многонационального контингента.

"Как мы неоднократно подчеркивали, в случае военной интервенции на Украину иностранные контингенты станут для нас законной военной целью", - отметила Захарова.