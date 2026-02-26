Самолеты ВМС США провели разведку над Персидским заливом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Два патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon ВМС США провели разведку над Персидским заливом к югу от Ирана, по данным авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет поднимались с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции он совершали пролеты вдоль всего иранского побережья вплоть до Ормузского пролива.

AP, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs, сообщило, что группа кораблей береговой охраны США, которая находилась на базе в Бахрейне, покинула ее, уйдя в воды Персидского залива. Ранее на военно-морской базе 5-го флота США в Бахрейне постоянно находились шесть кораблей береговой охраны.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отказалось комментировать ситуацию.

Агентство напоминает, что перед атакой Ирана на Катар в июне прошлого года 5-й флот аналогичным образом вывел с базы и рассредоточил свои корабли в море для защиты от потенциального нападения.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, на востоке Персидского залива вблизи Ормузского пролива продолжают находиться американские ракетные эсминцы USS Mitscher и USS Michael Murphy и боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra. Об изменениях в их местоположении данных нет. Между тем ранее два боевых корабля прибрежной зоны - USS Tulsa и USS Santa Barbara - уже были выведены из Персидского залива.