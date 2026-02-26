Поиск

Самолеты ВМС США провели разведку над Персидским заливом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Два патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon ВМС США провели разведку над Персидским заливом к югу от Ирана, по данным авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет поднимались с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции он совершали пролеты вдоль всего иранского побережья вплоть до Ормузского пролива.

AP, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs, сообщило, что группа кораблей береговой охраны США, которая находилась на базе в Бахрейне, покинула ее, уйдя в воды Персидского залива. Ранее на военно-морской базе 5-го флота США в Бахрейне постоянно находились шесть кораблей береговой охраны.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отказалось комментировать ситуацию.

Агентство напоминает, что перед атакой Ирана на Катар в июне прошлого года 5-й флот аналогичным образом вывел с базы и рассредоточил свои корабли в море для защиты от потенциального нападения.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, на востоке Персидского залива вблизи Ормузского пролива продолжают находиться американские ракетные эсминцы USS Mitscher и USS Michael Murphy и боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra. Об изменениях в их местоположении данных нет. Между тем ранее два боевых корабля прибрежной зоны - USS Tulsa и USS Santa Barbara - уже были выведены из Персидского залива.

Бахрейн Иран Катар США Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

Что случилось этой ночью: четверг, 26 февраля

США настаивают на участии Китая в договоре по контролю над вооружениями

Рубио заявил, что США удалось сузить круг вопросов на переговорах по Украине

Politico пишет, что приближенные Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран

Пассажиры попавшего в перестрелку американского катера оказались вооруженными кубинцами

Экс-глава Минфина США покинет Гарвард на фоне расследования его связей с Эпштейном

 Экс-глава Минфина США покинет Гарвард на фоне расследования его связей с Эпштейном
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });