В Тегеране видят возможности для быстрого заключения соглашения с США

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани считает возможным достижение в сжатые сроки соглашения с США по иранской ядерной программе.

"Если главная тема переговоров - предотвращение производства Ираном ядерного оружия, то это будет соответствовать фетве верховного лидера и оборонной доктрине Ирана, и тогда незамедлительное заключение соглашения достижимо", - приводят иранские СМИ слова Шамхани.

Он добавил, что возглавляющий иранскую делегацию на переговорах в Женеве глава МИД Ирана Аббас Аракчи имеет "достаточную поддержку и полномочия, чтобы обеспечить такое соглашение".

В настоящее время в Женеве проходит третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.