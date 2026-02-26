Поиск

Переговоры США и Украины начались в Женеве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Встреча между делегациями США и Украины стартовала в Женеве, сообщает в четверг Sky News.

"Встреча между делегациями из Киева и США началась. Ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров встречается с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в швейцарском городе Женева", - информирует телеканал.

Встреча проходит в преддверии новых раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, запланированных на начало марта в Вашингтоне, напоминает Sky News.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский накануне провели телефонные переговоры. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что одним из вопросов, которые обсуждали лидеры двух стран был возможный трехсторонний саммит с российским лидером.

США Украина Женева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

Что случилось этой ночью: четверг, 26 февраля

США настаивают на участии Китая в договоре по контролю над вооружениями

Рубио заявил, что США удалось сузить круг вопросов на переговорах по Украине

Politico пишет, что приближенные Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран

Пассажиры попавшего в перестрелку американского катера оказались вооруженными кубинцами
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });