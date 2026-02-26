Переговоры США и Украины начались в Женеве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Встреча между делегациями США и Украины стартовала в Женеве, сообщает в четверг Sky News.

"Встреча между делегациями из Киева и США началась. Ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров встречается с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в швейцарском городе Женева", - информирует телеканал.

Встреча проходит в преддверии новых раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, запланированных на начало марта в Вашингтоне, напоминает Sky News.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский накануне провели телефонные переговоры. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что одним из вопросов, которые обсуждали лидеры двух стран был возможный трехсторонний саммит с российским лидером.