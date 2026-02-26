Поиск

ЕС на год продлил санкции в отношении Белоруссии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза в четверг принял решение продлить на год санкции против Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Литвы.

"Они останутся в силе в том же объеме, что и раньше - никаких изменений не внесено (...). Данное решение совета будет действовать до 28 февраля 2027 года и может быть продлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время санкции Евросоюза распространяются на 312 граждан и 57 компаний и организаций Белоруссии. Их активы в ЕС заморожены, гражданам и компаниям союза запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, включенным в санкционные списки, запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме того, действуют экономические санкции в сфере торговли, финансов, транспорта, энергетики и других отраслях, направленные на сокращение доходов официального Минска и предотвращение обхода санкций.


