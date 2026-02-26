Новые терминалы сухумского аэропорта введены в строй

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пропускная способность сухумского аэропорта увеличилась - введены в строй новые терминалы прилета и вылета, сообщил генеральный директор аэропорта Руслан Блиндюк.

На встрече с министром туризма республики Астамуром Логуа Блиндюк сказал, что эти терминалы способны обслуживать 320 человек в час, а после "завершения реконструкции и запуска исторического здания аэропорта, запланированного на начало курортного сезона, пропускная способность возрастет до 400 пассажиров в час".

Сухумский аэропорт после тридцатилетнего перерыва возобновил работу в мае 2025 года. Его реконструкцией занимается российская компания "Инфраструктурное развитие".

Ранее пресс-служба воздушной гавани сообщила, что в 2025 году Сухумский аэропорт обслужил более 110 тысяч пассажиров. За этот период было выполнено более 520 рейсов, обработано свыше 887 тонн багажа.