Переговоры Ирана и США возобновились в Женеве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры Ирана и США вновь идут в четверг в Женеве после перерыва, сообщает "Мехр".

"Переговорщики от Ирана и США возобновили работу в рамках третьего раунда непрямых переговоров по ядерной программе в Женеве", - пишет агентство.

В Женеве проходит третий раунд переговоров между делегациями США и Ирана. Переговоры были поставлены на паузу, так как стороны консультировались со своими столицами, сообщали ранее СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустит получения ядерного оружия Ираном. Кроме того, он утверждал, что до сих пор не получил заверений Тегерана об отсутствии намерений получить такое оружие.