Во Франции заблокируют 35 сайтов российских СМИ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Французский государственный орган Arcom, регулирующий аудиовизуальные и цифровые коммуникации, распорядился заблокировать 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио РФ через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

"После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции", - цитирует издание заявление регулятора.

Arcom также заявил, что принимает "все имеющиеся в его распоряжении меры для прекращения трансляции во Франции российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями, а также воспроизведения их контента на онлайн-платформах, доступных во Франции".



