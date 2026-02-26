Поиск

ЕС расширил критерии применения санкций за терроризм

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что усиливает сферу действия санкционного списка Евросоюза по борьбе с терроризмом и сохраняет существующий список.

"Сегодня совет принял решение усилить сферу действия ограничительных мер ЕС по борьбе с терроризмом, расширив критерии включения в (санкционный - ИФ) список, чтобы позволить ЕС преследовать внесенных в него руководящих членов групп и организаций, которые играют ключевую роль в планировании, содействии, подготовке или совершении террористических актов", - говорится в опубликованном сообщении Совета ЕС.

Усиление сферы действия санкционного списка, отмечается в документе, позволит применять ограничительные меры против лиц, групп и организаций, связанных с причастными к террористическим актам субъектами, в том числе посредством их участия в финансировании или в подготовке и вербовке террористов.

Совет также ввел запрет на поездки в страны ЕС для лиц, включенных в список, в дополнение к замораживанию активов и запрету на предоставление им средств или экономических ресурсов.

Кроме того, состоялся периодический пересмотр списка лиц, групп и организаций, подлежащих ограничительным мерам за их участие в террористических актах. Список сохранен без изменений, сообщил Совет ЕС.

