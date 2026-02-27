Американский стелс-истребитель шестого поколения совершит первый полет в 2028 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американские военно-воздушные силы планируют провести первый испытательный полет стелс-истребителя шестого поколения F-47 в 2028 году, сообщил генерал ВВС США Дейл Уайт, курирующий программу его разработки.

"Все идет по плану, чтобы представить истребитель (шестого поколения F-47 - ИФ), ориентированный на завоевание превосходства в воздухе, к 2028 году", - сказал он журналистам на симпозиуме Ассоциации военно-воздушных и космических сил.

По данным ВВС США, истребитель, разрабатываемый корпорацией Boeing, будет иметь боевой радиус более 1,6 тыс. км и сможет развивать скорость более 2200 км/ч. ВВС планируют приобрести более 185 истребителей F-47, которые придут на смену истребителям пятого поколения F-22 Raptor.

В марте прошлого года издание The War Zone сообщало, что Соединенные Штаты уже располагают двумя прототипами стелс-истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

Программа NGAD представляет собой семейство систем, которое включает в себя пилотируемый истребитель шестого поколения, беспилотник боевой поддержки, усовершенствованную тактическую ракету AIM-260 и другие системы.

В марте 2025 года американский президент Дональд Трамп объявил, что США уже несколько лет разрабатывают истребитель шестого поколения.

"Я с волнением объявляю, что ВВС работают над первым в мире истребителем шестого поколения (...) он станет известен как F-47", - сказал Трамп.

Он отметил, что контракт на разработку истребителя получила компания Boeing. Его стоимость оценивается в $20 млрд.

Президент США сообщил, что истребитель оснащен технологией малозаметности, способен развивать скорость более чем в два Маха и может действовать в одном звене с беспилотниками.