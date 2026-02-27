Поиск

Американский стелс-истребитель шестого поколения совершит первый полет в 2028 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американские военно-воздушные силы планируют провести первый испытательный полет стелс-истребителя шестого поколения F-47 в 2028 году, сообщил генерал ВВС США Дейл Уайт, курирующий программу его разработки.

"Все идет по плану, чтобы представить истребитель (шестого поколения F-47 - ИФ), ориентированный на завоевание превосходства в воздухе, к 2028 году", - сказал он журналистам на симпозиуме Ассоциации военно-воздушных и космических сил.

По данным ВВС США, истребитель, разрабатываемый корпорацией Boeing, будет иметь боевой радиус более 1,6 тыс. км и сможет развивать скорость более 2200 км/ч. ВВС планируют приобрести более 185 истребителей F-47, которые придут на смену истребителям пятого поколения F-22 Raptor.

В марте прошлого года издание The War Zone сообщало, что Соединенные Штаты уже располагают двумя прототипами стелс-истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

Программа NGAD представляет собой семейство систем, которое включает в себя пилотируемый истребитель шестого поколения, беспилотник боевой поддержки, усовершенствованную тактическую ракету AIM-260 и другие системы.

В марте 2025 года американский президент Дональд Трамп объявил, что США уже несколько лет разрабатывают истребитель шестого поколения.

"Я с волнением объявляю, что ВВС работают над первым в мире истребителем шестого поколения (...) он станет известен как F-47", - сказал Трамп.

Он отметил, что контракт на разработку истребителя получила компания Boeing. Его стоимость оценивается в $20 млрд.

Президент США сообщил, что истребитель оснащен технологией малозаметности, способен развивать скорость более чем в два Маха и может действовать в одном звене с беспилотниками.

США F-47
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

 МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

 Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

СМИ пишут, что Тегеран намерен продолжить обогащение урана

Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

 Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

Началось тестирование прокачки нефти из Хорватии в Венгрию по трубопроводу "Адрия"

Хиллари Клинтон в Конгрессе США опровергла информацию о знакомстве с Эпштейном

 Хиллари Клинтон в Конгрессе США опровергла информацию о знакомстве с Эпштейном

Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

 Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8519 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });