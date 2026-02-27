Поиск

Иранский БПЛА провел разведку в районе нахождения авианосца США в Аравийском море

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Иранский беспилотник в пятницу совершил очередной полет над районом нахождения американского авианосца USS Abraham Lincoln в Аравийском море, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник, запущенный с юго-востока Ирана, пролетев над Оманским заливом, направился в район Аравийского моря к востоку от побережья Омана.

Согласно последним снимкам европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2, авианосец USS Abraham Lincoln курсирует в Аравийском море примерно в 780 км от иранского побережья и в 250 км к юго-востоку от города Дукм на побережье Омана.

Как сообщали в CENTCOM, 3 февраля американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

