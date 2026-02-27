Количество погибших при взрыве газа в казахстанском Щучинске выросло до семи

По факту трагедии возбуждено уголовное дело

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В результате взрыва с последующим возгоранием в кафе в городе Щучинске Акмолинской области количество пострадавших возросло до 28 человек, семеро из них погибли, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС) в пятницу.

"По последним данным, в результате происшествия спасены 10 человек. Пострадали 28 человек: 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой, семь человек погибли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших, семеро из которых скончались.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние находится на контроле медицинских служб", - отмечается в сообщении.

В ДЧС отметили, что оперативными действиями пожарных из горящего кафе вынесены пять газовых баллонов (объёмом по 50 литров каждый) и два кислородных баллона, "тем самым предотвращены повторные взрывы внутри помещения".

"Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в ведомстве.