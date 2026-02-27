Рынки акций Европы выросли в четверг, сводный индекс Stoxx 600 завершил торги в минусе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и финансовые результаты компаний.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,05% - до 633,18 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,37%, германский DAX - 0,45%, французский CAC 40 - 0,72%, итальянский FTSE MIB - 0,54%, испанский IBEX 35 - 0,19%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале уменьшился до 98,3 пункта с 99,3 пункта в январе, сообщила в четверг Европейская комиссия. Аналитики в среднем ожидали повышения до 99,8 пункта, по данным Trading Economics.

Лидером роста в составе индекса Stoxx Europe 600 стала испанская Indra Sistemas (+21,3%). Технологическая группа отчиталась об увеличении портфеля заказов более чем вдвое в 2025 году, в значительной части за счет оборонного сектора, заказы которого подскочили более чем в семь раз.

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировала бельгийская Syensqo (-30,6%). Химкомпания в четвертом квартале снизила базовую EBITDA, показатель оказался хуже оценок экспертов. Syensqo также сообщила, что ожидает сокращения EBITDA в текущем году.

Швейцарская химическая Clariant получила квартальную скорректированную EBITDA выше прогнозов. Ее бумаги поднялись в цене на 5,6%.

Германская Puma увеличила капитализацию на 9,8%. Производитель спортивных товаров получил чистый убыток и сократил выручку на 27,2% в октябре-декабре, однако оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Котировки британской Rolls-Royce выросли на 3,2% и в ходе сессии обновили исторический максимум. Машиностроительный холдинг повысил дивиденды и анонсировал трехлетнюю программу выкупа акций на 7-9 млрд фунтов стерлингов.

Акции французской Schneider Electric подорожали на 3%. Производитель электротоваров получил квартальную выручку и годовую скорректированную EBITA выше прогнозов аналитиков.

Капитализация оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc (LSEG), объявившего buyback на 3 млрд фунтов и повысившего дивиденды после сильной отчетности и прогноза выросла на 9,1%.

Цена бумаг Eni увеличилась на 2,5%. Скорректированная чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании в минувшем квартале подскочила на 35% и заметно превзошла ожидания рынка.

Акции Pirelli поднялись на 1,2%. Чистая прибыль итальянского производителя шин по итогам 2025 года выросла на 5,9%, а его совет директоров рекомендовал к выплате дополнительные дивиденды.

Котировки французской энергетической компании Engie выросли на 7,3% после того, как она улучшила прогноз прибыли на 2026 год и сообщила о покупке британской UK Power Networks за 10,5 млрд фунтов стерлингов.

Deutsche Telekom сократила рыночную стоимость на 2,2%. Чистая прибыль крупнейшей телекоммуникационной компании Европы упала в 2,4 раза в минувшем квартале.

Акции британской Oxford BioMedica подешевели на 1,7% после того, как инвесткомпания EQT отказалась от планов приобретения этого производителя лекарств.

Активный подъем показали также Howden Joinery (+10,8%), Auto1 Group (+10,7%), Aalberts (+7,9%), Edenred (+6,7%), Teleperformance (+6%). Значительные потери понесли Hikma Pharmaceuticals (-16,9%), Gerresheimer (-14,8%), Freenet (-13,9%), Kion Group (-10,7%), argenx (-8,2%), UCB (-7,9%) и Ocado Group (-6,4%).