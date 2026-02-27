Поиск

Рынки акций Европы выросли в четверг, сводный индекс Stoxx 600 завершил торги в минусе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и финансовые результаты компаний.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,05% - до 633,18 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,37%, германский DAX - 0,45%, французский CAC 40 - 0,72%, итальянский FTSE MIB - 0,54%, испанский IBEX 35 - 0,19%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале уменьшился до 98,3 пункта с 99,3 пункта в январе, сообщила в четверг Европейская комиссия. Аналитики в среднем ожидали повышения до 99,8 пункта, по данным Trading Economics.

Лидером роста в составе индекса Stoxx Europe 600 стала испанская Indra Sistemas (+21,3%). Технологическая группа отчиталась об увеличении портфеля заказов более чем вдвое в 2025 году, в значительной части за счет оборонного сектора, заказы которого подскочили более чем в семь раз.

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировала бельгийская Syensqo (-30,6%). Химкомпания в четвертом квартале снизила базовую EBITDA, показатель оказался хуже оценок экспертов. Syensqo также сообщила, что ожидает сокращения EBITDA в текущем году.

Швейцарская химическая Clariant получила квартальную скорректированную EBITDA выше прогнозов. Ее бумаги поднялись в цене на 5,6%.

Германская Puma увеличила капитализацию на 9,8%. Производитель спортивных товаров получил чистый убыток и сократил выручку на 27,2% в октябре-декабре, однако оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Котировки британской Rolls-Royce выросли на 3,2% и в ходе сессии обновили исторический максимум. Машиностроительный холдинг повысил дивиденды и анонсировал трехлетнюю программу выкупа акций на 7-9 млрд фунтов стерлингов.

Акции французской Schneider Electric подорожали на 3%. Производитель электротоваров получил квартальную выручку и годовую скорректированную EBITA выше прогнозов аналитиков.

Капитализация оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc (LSEG), объявившего buyback на 3 млрд фунтов и повысившего дивиденды после сильной отчетности и прогноза выросла на 9,1%.

Цена бумаг Eni увеличилась на 2,5%. Скорректированная чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании в минувшем квартале подскочила на 35% и заметно превзошла ожидания рынка.

Акции Pirelli поднялись на 1,2%. Чистая прибыль итальянского производителя шин по итогам 2025 года выросла на 5,9%, а его совет директоров рекомендовал к выплате дополнительные дивиденды.

Котировки французской энергетической компании Engie выросли на 7,3% после того, как она улучшила прогноз прибыли на 2026 год и сообщила о покупке британской UK Power Networks за 10,5 млрд фунтов стерлингов.

Deutsche Telekom сократила рыночную стоимость на 2,2%. Чистая прибыль крупнейшей телекоммуникационной компании Европы упала в 2,4 раза в минувшем квартале.

Акции британской Oxford BioMedica подешевели на 1,7% после того, как инвесткомпания EQT отказалась от планов приобретения этого производителя лекарств.

Активный подъем показали также Howden Joinery (+10,8%), Auto1 Group (+10,7%), Aalberts (+7,9%), Edenred (+6,7%), Teleperformance (+6%). Значительные потери понесли Hikma Pharmaceuticals (-16,9%), Gerresheimer (-14,8%), Freenet (-13,9%), Kion Group (-10,7%), argenx (-8,2%), UCB (-7,9%) и Ocado Group (-6,4%).

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 27 февраля

США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

 США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

Не менее шести человек погибли при взрыве газа в кафе в казахстанском Щучинске

Глава CENTCOM представил Трампу варианты военных действий против Ирана

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

 МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

 Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

СМИ пишут, что Тегеран намерен продолжить обогащение урана

Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

 Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

Началось тестирование прокачки нефти из Хорватии в Венгрию по трубопроводу "Адрия"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8519 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });