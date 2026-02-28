Поиск

Трамп заявил, что ему предстоит принять принципиальное решение по Ирану

Трамп заявил, что ему предстоит принять принципиальное решение по Ирану
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что должен будет принять некое принципиально важное решение по поводу Ирана.

"Нам нужно будет принять одно важное решение, и это непросто", - сказал Трамп американским журналистам в ходе поездки в Техас. При этом, он предупредил, что не намерен сообщать прессе, когда определится с тем, как Вашингтону следует поступить с Тегераном. "Не скажу, иначе у вас в руках откажется самая большая сенсация в истории", - пояснил американский лидер.

Президент вновь заверил, что предпочел бы решить иранскую ядерную проблему путем переговоров.

"Предпочитаю сделать это мирным способом, но они - сложные люди. Опасные и сложные люди", - заявил Трамп.

Дональд Трамп США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

NYT сообщила, что США наносят десятки авиаударов по Ирану

Иран закрыл свое воздушное пространство

Ударам в Иране подверглись Тегеран, Исфахан и ряд других городов

 Ударам в Иране подверглись Тегеран, Исфахан и ряд других городов

СМИ сообщили об участии США совместно с Израилем в ударах по Ирану

Израиль закрыл воздушное пространство для гражданских рейсов

 Израиль закрыл воздушное пространство для гражданских рейсов

В Тегеране слышны взрывы после сообщений об ударе Израиля

Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану

Трамп заявил, что ему предстоит принять принципиальное решение по Ирану

 Трамп заявил, что ему предстоит принять принципиальное решение по Ирану

Что случилось этой ночью: суббота, 28 февраля

МИД Омана считает, что контуры договора по иранскому атому можно согласовать за сутки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8530 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });