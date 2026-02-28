Трамп заявил, что ему предстоит принять принципиальное решение по Ирану

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что должен будет принять некое принципиально важное решение по поводу Ирана.

"Нам нужно будет принять одно важное решение, и это непросто", - сказал Трамп американским журналистам в ходе поездки в Техас. При этом, он предупредил, что не намерен сообщать прессе, когда определится с тем, как Вашингтону следует поступить с Тегераном. "Не скажу, иначе у вас в руках откажется самая большая сенсация в истории", - пояснил американский лидер.

Президент вновь заверил, что предпочел бы решить иранскую ядерную проблему путем переговоров.

"Предпочитаю сделать это мирным способом, но они - сложные люди. Опасные и сложные люди", - заявил Трамп.