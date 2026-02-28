Иран закрыл свое воздушное пространство

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иранское воздушное пространство полностью закрыто, сообщает в субботу иранское агентство Mehr.

"Все воздушное пространство Ирана закрыто до особого распоряжения", - цитирует агентство представителя Организации гражданской авиации Ирана.

Ранее Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По сообщениям СМИ, в операции также принимали участие США.

Как сообщалось, Израиль также закрыл свое воздушное пространство - для гражданских рейсов.