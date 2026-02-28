Поиск

NYT сообщила, что США наносят десятки авиаударов по Ирану

По данным телеканала Al Jazeera, Израиль и США намерены разрушить структуру безопасности Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская авиация наносит несколько десятков ударов по территории Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

В миреУдарам в Иране подверглись Тегеран, Исфахан и ряд других городовУдарам в Иране подверглись Тегеран, Исфахан и ряд других городовЧитать подробнее

По данным издания, в операции принимают участие самолеты, находившиеся на базах на Ближнем Востоке. Также задействована авиация "с одного или больше авианосцев".

При этом собеседники газеты отмечают, что удары, по их мнению, в этот раз будут намного более масштабными, нежели в прошлом году, когда США и Израиль также провели операцию против Ирана.

Со своей стороны, израильские СМИ утверждают со ссылкой на источники, что "первоначальная фаза" операции запланирована на четыре дня.

Между тем, телеканал Al Jazeera со ссылкой на американский источник передает, что Израиль и США планируют разрушить систему безопасности Ирана с помощью воздушных ударов.

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль
