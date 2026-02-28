NYT сообщила, что США наносят десятки авиаударов по Ирану

По данным телеканала Al Jazeera, Израиль и США намерены разрушить структуру безопасности Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская авиация наносит несколько десятков ударов по территории Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

По данным издания, в операции принимают участие самолеты, находившиеся на базах на Ближнем Востоке. Также задействована авиация "с одного или больше авианосцев".

При этом собеседники газеты отмечают, что удары, по их мнению, в этот раз будут намного более масштабными, нежели в прошлом году, когда США и Израиль также провели операцию против Ирана.

Со своей стороны, израильские СМИ утверждают со ссылкой на источники, что "первоначальная фаза" операции запланирована на четыре дня.

Между тем, телеканал Al Jazeera со ссылкой на американский источник передает, что Израиль и США планируют разрушить систему безопасности Ирана с помощью воздушных ударов.