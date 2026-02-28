Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы Израилю", - цитирует министра The Times of Israel.

По словам Каца, он ввел чрезвычайное положение по всей стране.

Издание отмечает, что по всей стране звучат сирены.

Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей страны находиться в непосредственной близости от убежищ.

Это оповещение "призвано подготовить население к возможному запуску ракет по Израилю", отмечается в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.