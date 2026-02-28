Поиск

Трамп подтвердил, что США начали военную операцию против Ирана

Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции".

"Наша цель - защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима (...). Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также - нашим союзникам по всему миру", - отметил Трамп.

Президент США заявил, что одна из его целей - ликвидировать иранскую ракетную угрозу.

"Мы уничтожим их ракеты и полностью разрушим их мощности по производству ракет", - сказал он.

По утверждению Трампа, иранская сторона пыталась возобновить работу над своей ядерной программой после нанесенных в июне 2025 года ударов США и Израиля.

"Они не использовали возможности по решению ядерного вопроса, и мы не можем больше терпеть", - добавил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванное американское официальное лицо сообщила, что американская авиация наносит несколько десятков ударов по территории Ирана.

В свою очередь телеканал Al Jazeera со ссылкой на американский источник передает, что Израиль и США планируют разрушить систему безопасности Ирана с помощью воздушных ударов.

В субботу утром Израиль заявил, что нанес превентивные удары по Ирану.

Иран США Дональд Трамп
